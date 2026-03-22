Si è conclusa la partita tra Roma e Lecce valida per la giornata numero 30 di Serie A con la squadra di Gian Piero Gasperini che ha centrato la vittoria per 1-0 rilanciandosi nella lotta per la Champions League. I voti di Roma-Lecce di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Partita non semplice per i capitolini che riescono a sbloccare la partita solamente nella ripresa grazie alla rete messa a segno da Robinio Vaz, al suo primo gol con la formazione giallorossa. Un successo che permette alla Roma di raggiungere la Juventus al quinto posto in classifica a tre punti dal Como quarto. Ottima la partita di Hermoso, autore dell’assist vincente per Robinio Vaz, mentre non è stato nella sua miglior serata Pisilli, anche ammonito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Roma-Lecce 1-0, i voti della partita: la decide Robinio Vaz

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