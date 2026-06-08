roberto bolle da record con ballo in bianco a torino

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Torino, 8 giu. (askanews) – Un’immensa distesa di bianco che prende vita nel cuore di Torino, muovendosi all’unisono al ritmo della danza: sono circa duemila ballerini provenienti da tutta Italia i protagonisti del Ballo in Bianco, la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo ideata da Roberto Bolle. Per la prima volta ospitato a nel capoluogo piemontese, l’evento domenica ha trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, regalando uno spettacolo di straordinario impatto visivo ed emotivo. Guidati da Roberto Bolle, affiancato dall’étoile del... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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ROBERTO BOLLE A TORINO PER IL BALLO IN BIANCO IN PIAZZA SAN CARLO

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A Torino va in scena Ballo in bianco, la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo ideata da Roberto Bolle. Il video di Amica.itA Torino si svolge Ballo in Bianco, la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo, ideata da Roberto Bolle.

Leggi anche: Roberto Bolle trasforma Piazza San Carlo per il Ballo in Bianco: a Torino la lezione di danza più grande al mondo

Temi più discussi: Torino si veste di bianco, la lezione di danza di Roberto Bolle; Roberto Bolle, lo spettacolare Ballo in bianco a Torino è da record; A Torino la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo con Roberto Bolle; 80 anni dal Referendum - I volti della Repubblica 2026 - Roberto Bolle danza sulle note del Va, pensiero - Video.

Il ballo da record con Roberto Bolle a Torino x.com

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