Roberto Bolle trasforma Piazza San Carlo per il Ballo in Bianco | a Torino la lezione di danza più grande al mondo
"Il Ballo in Bianco, la più grande lezione alla sbarra del mondo arriverà per la prima volta a Torino in Piazza San Carlo, domenica 7 giugno", ad annunciarlo è Roberto Bolle. Il danzatore piemontese ormai da anni ha vinto la scommessa di portare la danza fuori dai teatri rendendolo uno degli.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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