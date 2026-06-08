Ritrovata Valeria Movchan la 12enne scomparsa a Ceccano | è in buone condizioni

Valeria Movchan, la ragazza di 12 anni scomparsa ieri a Ceccano, è stata ritrovata. La giovane era uscita di casa a seguito di un litigio con i familiari e da allora non si aveva più sue notizie. Le forze dell’ordine l’hanno trovata in buone condizioni. La ragazza è stata riaffidata ai suoi familiari.

È stata ritrovata Valeria Movchan, la dodicenne scomparsa ieri a Ceccano dopo essersi allontanata da casa in seguito a un litigio con i familiari. La giovane è stata individuata nella cittadina ciociara dai carabinieri, impegnati in una vasta operazione di ricerca che ha interessato l’intero. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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