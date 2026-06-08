A Ceccano la dodicenne Valeria Movchan sembra sparita nel nulla
A Ceccano, una ragazza di 12 anni è scomparsa domenica 7 giugno e non si hanno più notizie di lei. La comunità è in allarme da ore, con ricerche in corso per rintracciarla. La famiglia ha segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine, che stanno indagando sulla vicenda. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze della scomparsa. La ragazza non ha ancora fatto ritorno a casa.
Ore di forte preoccupazione nella comunità di Ceccano per la scomparsa di Valeria Movchan, una ragazza di 12 anni della quale non si hanno più notizie dalla giornata di domenica 7 giugno. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia notato la ragazza o disponga di dettagli utili a contattare. 🔗 Leggi su Today.it
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