A Ceccano la dodicenne Valeria Movchan sembra sparita nel nulla

Notizia in breve

A Ceccano, una ragazza di 12 anni è scomparsa domenica 7 giugno e non si hanno più notizie di lei. La comunità è in allarme da ore, con ricerche in corso per rintracciarla. La famiglia ha segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine, che stanno indagando sulla vicenda. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze della scomparsa. La ragazza non ha ancora fatto ritorno a casa.