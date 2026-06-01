Una ragazza di 14 anni scomparsa nella notte è stata ritrovata intorno alle 11 di lunedì in un’altra località. È in buone condizioni di salute dopo ore di ricerche che avevano suscitato preoccupazione. La giovane è stata individuata senza ferite o segni di disagio. Le forze dell’ordine hanno confermato il ritrovamento e la buona condizione della ragazza.

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della ragazza minorenne scomparsa nella notte a Medolago. La giovane è stata ritrovata nella tarda mattinata di lunedì 1° giugno, in un’altra località in buone condizioni di salute, al termine di ore di ricerche che avevano fatto temere il peggio. L’allarme è scattato attorno alla una, quando la ragazza che si trovava con alcuni amici nella zona di Medolago Bice, lungo il fiume Adda, non aveva affatto rientro e di lei si erano perse le tracce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno coordinato un’imponente operazione di ricerca allestendo l’unità di comando locale. Per tutta la notte hanno lavorato diverse squadre specializzate del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra cui i soccorritori acquatici, sommozzatori e il nucleo SAPR con i droni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Medolago, ritrovata la 14enne scomparsa: è in buone condizioni

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