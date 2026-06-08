L'Atalanta sta trattando con il Nottingham Forest per riportare in Italia Nicolò Savona. La società bergamasca, con il supporto del direttore sportivo Giuntoli, sta lavorando per definire l’accordo. La trattativa è in corso e si attende una conclusione positiva nelle prossime ore. Savona, che ha già giocato in Serie A, potrebbe tornare a vestire i colori nerazzurri.

Nicolò Savona verso il ritorno in Serie A: Atalanta in trattativa con il Nottingham Forest, Giuntoli spinge per chiudere. Il mercato dell’ Atalanta si accende sull’asse Bergamo–Premier League. È infatti in corso una trattativa concreta con il Nottingham Forest per Nicolò Savona, il giovane difensore italiano che si è messo in mostra negli ultimi mesi in Inghilterra. La dirigenza nerazzurra ha avviato i primi contatti ufficiali per capire i margini economici dell’operazione, con l’obiettivo di riportarlo in Serie A già in questa sessione estiva. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Giuntoli spinge per Savona. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Ritorno in Italia per Savona? Atalanta al lavoro con il Nottingham Forest, Giuntoli guida l’operazione

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L’ #Atalanta si muove sul mercato: il club è in trattativa con il #NottinghamForest per arrivare a #Savona, uno dei profili più seguiti in questo momento. Lo riporta Moretto. Il giovane talento italiano piace per personalità e prospettiva. #calcionews24 x.com

[alex_crook] Fonti italiane suggeriscono che la Juventus stia proseguendo per Alisson, con il #LFC che sta valutando potenziali opzioni per il portiere. Maggiori informazioni qui con @JacobsBen reddit

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