Ritorno in Italia per Savona? Atalanta al lavoro con il Nottingham Forest Giuntoli guida l’operazione
L'Atalanta sta trattando con il Nottingham Forest per riportare in Italia Nicolò Savona. La società bergamasca, con il supporto del direttore sportivo Giuntoli, sta lavorando per definire l’accordo. La trattativa è in corso e si attende una conclusione positiva nelle prossime ore. Savona, che ha già giocato in Serie A, potrebbe tornare a vestire i colori nerazzurri.
Nicolò Savona verso il ritorno in Serie A: Atalanta in trattativa con il Nottingham Forest, Giuntoli spinge per chiudere. Il mercato dell’ Atalanta si accende sull’asse Bergamo–Premier League. È infatti in corso una trattativa concreta con il Nottingham Forest per Nicolò Savona, il giovane difensore italiano che si è messo in mostra negli ultimi mesi in Inghilterra. La dirigenza nerazzurra ha avviato i primi contatti ufficiali per capire i margini economici dell’operazione, con l’obiettivo di riportarlo in Serie A già in questa sessione estiva. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Giuntoli spinge per Savona. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Savona può tornare in Serie A: trattativa in corso tra Atalanta e Nottingham Forest, lo vuole GiuntoliUn difensore ex Juventus è al centro di una trattativa tra l’Atalanta e il Nottingham Forest.
Lucca, decisione ormai definitiva: il Nottingham Forest rinuncia al riscatto e l’attaccante farà ritorno al NapoliIl Nottingham Forest ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto sull’attaccante, che quindi tornerà ufficialmente al Napoli.
Argomenti più discussi: Quali squadre hanno vinto più Coppe dei Campioni o Champions League?; Lucca, ecco la decisione del Nottingham Forest per il riscatto dal Napoli: i dettagli; Douglas Luiz torna alla Juventus dopo il prestito all'Aston Villa: il piano dei bianconeri per il brasiliano e l'idea di Spalletti; Vucinic promuove la Roma: Stagione altalenante, ma la Champions era l’obiettivo.
L’ #Atalanta si muove sul mercato: il club è in trattativa con il #NottinghamForest per arrivare a #Savona, uno dei profili più seguiti in questo momento. Lo riporta Moretto. Il giovane talento italiano piace per personalità e prospettiva. #calcionews24 x.com
Trattativa in corso tra l’#Atalanta e il Nottingham Forest per Nicolò #Savona Giuntoli vuole l’ex #Juventus per rinforzare la Dea nel nuovo corso e sostituire verosimilmente Palestra, lo ha rivelato Matteo Moretto TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEW facebook
[alex_crook] Fonti italiane suggeriscono che la Juventus stia proseguendo per Alisson, con il #LFC che sta valutando potenziali opzioni per il portiere. Maggiori informazioni qui con @JacobsBen reddit
Diretta Aston Villa Nottingham Forest, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per il ritorno della semifinale dell'Europa League 2025/2026.Si chiude sull’1-0 il primo tempo tra Aston Villa e Nottingham Forest, al termine di una frazione equilibrata ma con i padroni di casa più concreti negli ultimi metri. Dopo un avvio vivace da entrambe ... ilsussidiario.net