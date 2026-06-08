Ritorno in Italia per Savona? Atalanta al lavoro con il Nottingham Forest Giuntoli guida l’operazione

Da calcionews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Atalanta sta trattando con il Nottingham Forest per riportare in Italia Nicolò Savona. La società bergamasca, con il supporto del direttore sportivo Giuntoli, sta lavorando per definire l’accordo. La trattativa è in corso e si attende una conclusione positiva nelle prossime ore. Savona, che ha già giocato in Serie A, potrebbe tornare a vestire i colori nerazzurri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nicolò Savona verso il ritorno in Serie A: Atalanta in trattativa con il Nottingham Forest, Giuntoli spinge per chiudere. Il mercato dell’ Atalanta si accende sull’asse Bergamo–Premier League. È infatti in corso una trattativa concreta con il Nottingham Forest per Nicolò Savona, il giovane difensore italiano che si è messo in mostra negli ultimi mesi in Inghilterra. La dirigenza nerazzurra ha avviato i primi contatti ufficiali per capire i margini economici dell’operazione, con l’obiettivo di riportarlo in Serie A già in questa sessione estiva. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Giuntoli spinge per Savona. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

ritorno in italia per savona atalanta al lavoro con il nottingham forest giuntoli guida l8217operazione
© Calcionews24.com - Ritorno in Italia per Savona? Atalanta al lavoro con il Nottingham Forest, Giuntoli guida l’operazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Savona può tornare in Serie A: trattativa in corso tra Atalanta e Nottingham Forest, lo vuole GiuntoliUn difensore ex Juventus è al centro di una trattativa tra l’Atalanta e il Nottingham Forest.

Lucca, decisione ormai definitiva: il Nottingham Forest rinuncia al riscatto e l’attaccante farà ritorno al NapoliIl Nottingham Forest ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto sull’attaccante, che quindi tornerà ufficialmente al Napoli.

Argomenti più discussi: Quali squadre hanno vinto più Coppe dei Campioni o Champions League?; Lucca, ecco la decisione del Nottingham Forest per il riscatto dal Napoli: i dettagli; Douglas Luiz torna alla Juventus dopo il prestito all'Aston Villa: il piano dei bianconeri per il brasiliano e l'idea di Spalletti; Vucinic promuove la Roma: Stagione altalenante, ma la Champions era l’obiettivo.

Diretta Aston Villa Nottingham Forest, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per il ritorno della semifinale dell'Europa League 2025/2026.Si chiude sull’1-0 il primo tempo tra Aston Villa e Nottingham Forest, al termine di una frazione equilibrata ma con i padroni di casa più concreti negli ultimi metri. Dopo un avvio vivace da entrambe ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web