Rfi ha annunciato l’attivazione di una task force per accelerare i lavori sul raddoppio della linea ferroviaria tra Ponte San Pietro e Montello e sulla connessione con l’aeroporto di Orio. I cantieri, aperti ormai da oltre un anno, hanno subito ritardi. L’obiettivo è completare le opere entro dicembre 2027. La situazione ha generato critiche nella zona, dove si chiede un miglioramento dei tempi di realizzazione.

Bergamo, 8 giugno 2026 – Aumentano le polemiche nella Bergamasca per il ritardo, che ormai supera l’anno come durata, per quanto riguarda i cantieri del raddoppio della linea Ponte San Pietro-Bergamo-Montello e della realizzazione del collegamento tra Bergamo e l'aeroporto di Orio. "Su Bergamo abbiamo un paio di cantieri, Bergamo - Ponte San Pietro e il collegamento con l'aeroporto di Orio al Serio dove non stiamo rispettando le tempistiche attese, quindi stiamo cercando di seguire con grande attenzione e con una task force le attività di cantieri per cercare di recuperare ", ha ammesso l'amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Aldo Isi, durante la conferenza stampa per illustrare gli investimenti in Lombardia sull'infrastruttura ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Ritardi sui cantieri tra Bergamo e Orio, Rfi crea una task force per cercare di recuperare: “Obiettivo dicembre 2027”

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