Chi ha vinto alle elezioni comunali 2026 | i risultati i voti per partito e chi va al ballottaggio

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le elezioni comunali del 2026 si sono concluse con la vittoria del centrodestra in diverse città principali, tra cui Venezia e Reggio Calabria. I risultati ufficiali indicano che i candidati sostenuti dalle forze di centrodestra hanno ottenuto la maggioranza dei voti, determinando chi accederà al ballottaggio nelle città dove non è stato raggiunto il quorum al primo turno. I dati dettagliati sui voti per partito sono stati resi pubblici, con specifica attenzione alle percentuali di consenso per ciascun candidato.

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Le elezioni comunali 2026 sono terminate: i risultati definitivi nelle principali città italiane mostrano più di una vittoria del centrodestra, soprattutto a Venezia e Reggio Calabria. Il centrosinistra trova successi in Toscana, in particolare a Pistoia e Prato, mentre Arezzo andrà al ballottaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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