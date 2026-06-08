Provoli o Frigo? Lo spoglio del ballottaggio di San Bonifacio

Alle 15 di oggi, 8 giugno, si sono concluse le operazioni di voto per il ballottaggio a San Bonifacio. Si attende ora lo spoglio delle schede per determinare il nuovo sindaco. I risultati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore.

Si chiudono alle 15 di oggi, 8 giugno, le operazioni di voto per il ballottaggio da cui uscirà il nome del nuovo sindaco di San Bonifacio. La competizione elettorale vede protagonisti Giampaolo Provoli, 60 anni, che punta di nuovo a indossare la fascia tricolore dopo i due mandati compresi tra il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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