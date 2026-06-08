Ballottaggio si vota a Castelfranco San Bonifacio e Monselice | l' affluenza alle 23

Da ilgazzettino.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 23, l’affluenza alle urne per il ballottaggio nei tre Comuni sopra i 15.000 abitanti si è attestata a circa il 60%. I cittadini di Castelfranco, San Bonifacio e Monselice sono tornati alle urne per scegliere tra i due candidati in corsa. Le operazioni di voto sono riprese questa mattina e continueranno fino alle 23, con le sezioni ancora aperte. I risultati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore.

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Aperte di nuovo le urne per la seconda chiamata ai cittadini dei Comuni sopra i 15mila abitanti per il ballottaggio. Il voto oggi e domani, 7 e 8 giugno 2026. Ci sarà tempo per gli aventi diritto per esprimere la propria preferenza tra i candidati sindaco ancora in corsa dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Poi inizierà lo spoglio dei voti che porterà alla proclamazione dei nuovi primi cittadini. In Veneto, si vota a Castelfranco Veneto, San Bonifacio e Monselice. Affluenza in calo alla rilevazione delle 19 per i ballottaggi nei tre Comuni del Veneto. Sul sito del gazzettino.it domani sarà possibile seguire lo spoglio in diretta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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