Alle 23, l’affluenza alle urne per il ballottaggio nei tre Comuni sopra i 15.000 abitanti si è attestata a circa il 60%. I cittadini di Castelfranco, San Bonifacio e Monselice sono tornati alle urne per scegliere tra i due candidati in corsa. Le operazioni di voto sono riprese questa mattina e continueranno fino alle 23, con le sezioni ancora aperte. I risultati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore.

Aperte di nuovo le urne per la seconda chiamata ai cittadini dei Comuni sopra i 15mila abitanti per il ballottaggio. Il voto oggi e domani, 7 e 8 giugno 2026. Ci sarà tempo per gli aventi diritto per esprimere la propria preferenza tra i candidati sindaco ancora in corsa dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Poi inizierà lo spoglio dei voti che porterà alla proclamazione dei nuovi primi cittadini. In Veneto, si vota a Castelfranco Veneto, San Bonifacio e Monselice. Affluenza in calo alla rilevazione delle 19 per i ballottaggi nei tre Comuni del Veneto. Sul sito del gazzettino.it domani sarà possibile seguire lo spoglio in diretta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ballottaggio, si vota a Castelfranco, San Bonifacio e Monselice: l'affluenza alle 23

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Risultati Elezioni comunali 2026: Sindaco, i primi dati reali, chi ha vinto e chi ha perso

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni Comunali, si vota fino alle 15. Affluenza alle 23 in calo di quasi quattro punti

Leggi anche: Comunali, si vota fino alle 15 per i ballottaggi in 42 città. Alle 23 affluenza al 39,79%,...

Temi più discussi: Ballottaggio a San Bonifacio, si vota per scegliere il nuovo sindaco; Ballottaggio, a San Bonifacio affluenza in calo rispetto al primo turno: alle 23 di ieri ha votato il 34,91%; Ballottaggio, si vota a Castelfranco, San Bonifacio e Monselice: l'affluenza alle 19; VIDEO | Domenica e lunedì a San Bonifacio si vota al ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco.

Elezioni comunali 2026, i risultati dei ballottaggi in diretta: si vota fino alle ore 15 in 42 città, chi vince ad Arezzo e MacerataI risultati dei ballottaggi alle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti fino alle ore 15:00, poi lo spoglio in tempo reale e i primi risultati ... fanpage.it

Ballottaggio, si vota a Castelfranco, San Bonifacio e Monselice: l'affluenza alle 23Aperte di nuovo le urne per la seconda chiamata ai cittadini dei Comuni sopra i 15mila abitanti per il ballottaggio. Il voto oggi e domani, 7 e 8 giugno 2026. Ci sarà tempo per gli ... ilgazzettino.it