Risultati ballottaggi elezioni comunali 2026 | chi vince in tempo reale Cerca la tua città e segui lo spoglio

Alle 15 di oggi sono partiti gli spogli delle elezioni comunali in 42 comuni italiani, dove si vota per il secondo turno. I risultati in tempo reale verranno aggiornati man mano che si concluderanno le operazioni di scrutinio. La consultazione riguarda principalmente la scelta del nuovo sindaco, con attenzione ai diversi esiti nelle città coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa sui vincitori o sugli esiti parziali.

Secondo turno delle elezioni comunali 2026 per scegliere i sindaci. Occhi puntati su Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani e Viareggio. Con il primo turno il centrodestra ha tenuto Venezia e ha conquistato Reggio Calabria, mentre il centrosinistra è tornato a governare dopo dieci anni a Pistoia Roma, 8 giugno 2026 - Dalle 15 inizieremo a sapere i risultati nei 42 comuni che devono scegliere il sindaco con il secondo turno di ballottaggio. Gli scrutini avranno inizio a chiusura seggi senza soluzione di continuità. Già in serata si potrà capire chi tra centrodestra e centrosinistra si è aggiudicato questa tornata elettorale, che nella prima giornata di ballottaggi ha visto un'affluenza complessiva del 38,8%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Risultati ballottaggi elezioni Comunali 2026: Lecco, Arezzo, Trani, Chieti e Agrigento decisive

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