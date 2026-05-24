Elezioni comunali 2026 la diretta | affluenza spoglio e risultati in tempo reale

Da leccotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali in sette comuni della provincia di Lecco. L’affluenza alle urne è stata registrata in tempo reale, con i dati di spoglio che hanno iniziato subito dopo la chiusura dei seggi. I risultati sono stati comunicati immediatamente, aggiornando costantemente le preferenze espresse dagli elettori. Nessun dettaglio sui vincitori o sui dati di affluenza è stato ancora reso pubblico.

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Domenica 24 e lunedì 25 maggio sono chiamati alle urne gli elettori di sette comuni della provincia di Lecco: Lecco, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario, Parlasco e Sueglio. In tutto 65 sezioni e oltre 57.500 aventi diritto. I seggi sono aperti domenica dalle 7.00 alle 23. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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