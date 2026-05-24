Elezioni comunali 2026 la diretta | affluenza spoglio e risultati in tempo reale

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali in sette comuni della provincia di Lecco. L’affluenza alle urne è stata registrata in tempo reale, con i dati di spoglio che hanno iniziato subito dopo la chiusura dei seggi. I risultati sono stati comunicati immediatamente, aggiornando costantemente le preferenze espresse dagli elettori. Nessun dettaglio sui vincitori o sui dati di affluenza è stato ancora reso pubblico.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio sono chiamati alle urne gli elettori di sette comuni della provincia di Lecco: Lecco, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario, Parlasco e Sueglio. In tutto 65 sezioni e oltre 57.500 aventi diritto. I seggi sono aperti domenica dalle 7.00 alle 23. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni comunali in Francia: affluenza e suspense nelle grandi città

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali, lo spoglio delle schede elettorali: i risultati in tempo realeDopo la chiusura delle urne, nelle 23 sezioni di Pescara si è avviato lo spoglio delle schede elettorali.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Elezioni 24-25 maggio 2026 - Informazioni e aggiornamenti; Elezioni Amministrative Comunali 24 e 25 maggio 2026; Messina. Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026: giorni e orari per la presentazione delle liste elettorali al Comune.

Affluenza in diretta alle elezioni comunali in Emilia-Romagna 2026: al voto 208mila elettori: Si vota domenica 24 fino alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 in 16 Comuni per il rinnovo del sindaco e dei consigli comunali: il più popoloso è… dlvr.it/TShgrX x.com

Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit

Elezioni comunali 2026 in Toscana, affluenza alle 23 in calo dell’8%. Dati e notizie in direttaUrne chiuse per la giornata di domenica, si torna al voto lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Si vota in venti comuni della regione. Sotto i riflettori le sfide nei tre capoluoghi Prato, Pistoia e Arezz ... lanazione.it

Elezioni comunali 2026, chiusi i seggi: riaprono alle 7. Alle 23 affluenza al 46,3%Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali 2026, chiusi i seggi: riaprono alle 7. Alle 23 affluenza al 46,3% ... tg24.sky.it