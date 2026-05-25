Elezioni Salerno 2026 | chi vince in tempo reale risultati e spoglio delle Comunali De Luca tornerà sindaco?

Da quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle elezioni comunali di Salerno, i risultati sono ancora in fase di spoglio. La competizione tra i candidati si è svolta in un contesto di forte frammentazione politica e tensione elevata. I dati ufficiali indicano ancora chiari vincitori o perdenti, con l’esito finale che si attende nelle prossime ore. La città aspetta di conoscere l’esito delle urne, mentre le operazioni di scrutinio proseguono senza interruzioni.

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Salerno, 25 maggio 2026 – Tra gli appuntamenti più caldi di queste elezioni comunali 2026 anche Salerno, dove il quadro politico si presenta frammentato e ad altissima tensione. Lo spoglio in tempo reale. (Parte del) centrosinistra con De Luca. I riflettori sono inevitabilmente puntati sul centrosinistra e sul clamoroso ritorno in campo di Vincenzo De Luca. Già sindaco della città per quattro mandati e governatore uscente della Campania, lo ‘sceriffo’ tenta la quinta scalata a Palazzo di Città riproponendo lo storico schema civico (tra cui le liste Progressisti per Salerno e Salerno per i Giovani). La vera anomalia politica risiede nell' assenza del simbolo del Partito Democratico: una spaccatura clamorosa se si pensa che la segreteria regionale dei dem è guidata proprio da suo figlio, Piero De Luca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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