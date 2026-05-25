Alle elezioni comunali di Salerno, i risultati sono ancora in fase di spoglio. La competizione tra i candidati si è svolta in un contesto di forte frammentazione politica e tensione elevata. I dati ufficiali indicano ancora chiari vincitori o perdenti, con l’esito finale che si attende nelle prossime ore. La città aspetta di conoscere l’esito delle urne, mentre le operazioni di scrutinio proseguono senza interruzioni.

Salerno, 25 maggio 2026 – Tra gli appuntamenti più caldi di queste elezioni comunali 2026 anche Salerno, dove il quadro politico si presenta frammentato e ad altissima tensione. Lo spoglio in tempo reale. (Parte del) centrosinistra con De Luca. I riflettori sono inevitabilmente puntati sul centrosinistra e sul clamoroso ritorno in campo di Vincenzo De Luca. Già sindaco della città per quattro mandati e governatore uscente della Campania, lo ‘sceriffo’ tenta la quinta scalata a Palazzo di Città riproponendo lo storico schema civico (tra cui le liste Progressisti per Salerno e Salerno per i Giovani). La vera anomalia politica risiede nell' assenza del simbolo del Partito Democratico: una spaccatura clamorosa se si pensa che la segreteria regionale dei dem è guidata proprio da suo figlio, Piero De Luca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elezioni Salerno 2026: chi vince in tempo reale, risultati e spoglio delle Comunali. De Luca tornerà sindaco?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vincenzo De Luca - La vera nota positiva del risultato di questo referendum (24.03.26)

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali, lo spoglio delle schede elettorali: i risultati in tempo realeDopo la chiusura delle urne, nelle 23 sezioni di Pescara si è avviato lo spoglio delle schede elettorali.

Elezioni comunali 2026, la diretta: affluenza, spoglio e risultati in tempo realeDomenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali in sette comuni della provincia di Lecco.

Temi più discussi: Elezioni comunali: da Venezia alle città dello Stretto, candidati e sfide chiave; Elezioni Salerno 2026, quando si vota e chi sono i candidati; Elezioni comunali 2026 a Salerno e provincia: seggi aperti il 24 e il 25 maggio, tutte le informazioni; Elezioni comunali Salerno 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale.

Elezioni Salerno, urne chiuse alle 23 per il primo giorno: affluenza al 46,52% salernonotizie.it/2026/05/24/ele… x.com

Elezioni Salerno 2026: chi vince in tempo reale, risultati e spoglio delle Comunali. De Luca tornerà sindaco?Niente Campolargo nella seconda città della Campania: occhi puntati sull'ex governatore che corre senza il simbolo del Pd, contro gli alleati del M5s. Il suo principale sfidante è Gherardo Maria Maren ... quotidiano.net

Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: si vota fino alle 15, poi spoglio e exit poll. Affluenza in calo al 46,3% alle 23Le elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: subito dopo attesi i primi exit poll e proiezioni. Urne ancora aperte per le amministrative in ... fanpage.it