Ristoranti vicino allo Stadio Maradona Napoli | dove mangiare prima e dopo la partita

Due ristoranti e pizzerie si trovano nel quartiere Fuorigrotta, a pochi passi dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Sono aperti prima e dopo le partite per accogliere tifosi e visitatori. Entrambi offrono cucina tipica locale e sono facilmente raggiungibili dall’impianto sportivo. Nessuna altra attività o locale è stato segnalato come alternativa nelle vicinanze dello stadio.

I migliori ristoranti, pizzerie e trattorie vicino allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: dove mangiare nel quartiere Fuorigrotta prima e dopo la partita. Con prezzi, indirizzi e consigli pratici per il giorno del match. Sei a Napoli per una partita e vuoi mangiare bene nella zona dello stadio? Fortunatamente, Fuorigrotta e i quartieri circostanti offrono alcune delle migliori trattorie e pizzerie napoletane, lontane dai circuiti turistici del centro e frequentate dai napoletani "doc". Ecco la nostra selezione dei migliori locali dove mangiare vicino allo Stadio Diego Armando Maradona. Pizzerie vicino allo Stadio Maradona. ‘A Cammisa do’ Re’ — Pizzeria Tradizionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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