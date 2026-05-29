Stadio Maradona dissequestrato il punto ristoro del Napoli | il retroscena sui sigilli scattati per un'ispezione dopo la partita col Milan

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il punto ristoro del Napoli allo stadio Maradona è stato dissequestrato dopo essere stato sigillato in seguito a un’ispezione dei consiglieri comunali. I sigilli sono stati posti dopo la partita Napoli-Milan del 6 aprile, e ora sono stati rimossi. La decisione è arrivata dopo approfondimenti e verifiche successive all’ispezione. La struttura potrà ora riprendere regolarmente le attività, senza restrizioni.

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I sigilli al nuovo punto ristoro del Napoli allo stadio Maradona scattati dopo un'ispezione dei consiglieri comunali successiva alla partita Napoli-Milan del 6 aprile scorso. La struttura ieri è stata dissequestrata dal giudice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Stadio Maradona, il braccio di ferro continua su un punto di ristoro abusivo

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