Stadio Maradona dissequestrato il punto ristoro del Napoli | il retroscena sui sigilli scattati per un'ispezione dopo la partita col Milan
Il punto ristoro del Napoli allo stadio Maradona è stato dissequestrato dopo essere stato sigillato in seguito a un’ispezione dei consiglieri comunali. I sigilli sono stati posti dopo la partita Napoli-Milan del 6 aprile, e ora sono stati rimossi. La decisione è arrivata dopo approfondimenti e verifiche successive all’ispezione. La struttura potrà ora riprendere regolarmente le attività, senza restrizioni.
I sigilli al nuovo punto ristoro del Napoli allo stadio Maradona scattati dopo un'ispezione dei consiglieri comunali successiva alla partita Napoli-Milan del 6 aprile scorso. La struttura ieri è stata dissequestrata dal giudice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stadio Maradona, il braccio di ferro continua su un punto di ristoro abusivo
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