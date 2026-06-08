Rissa a scuola con bastoni e spranghe sette giovani denunciati

Notizia in breve

Sette giovani stranieri sono stati denunciati dai carabinieri di Cividale del Friuli per rissa e lesioni personali. La lite, avvenuta nelle settimane scorse all’interno di un istituto di formazione, ha coinvolto bastoni e spranghe. La polizia ha identificato i partecipanti e formalizzato le denunce. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle eventuali conseguenze.