Rissa a scuola con bastoni e spranghe sette giovani denunciati
Sette giovani stranieri sono stati denunciati dai carabinieri di Cividale del Friuli per rissa e lesioni personali. La lite, avvenuta nelle settimane scorse all’interno di un istituto di formazione, ha coinvolto bastoni e spranghe. La polizia ha identificato i partecipanti e formalizzato le denunce. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle eventuali conseguenze.
I carabinieri della stazione di Cividale del Friuli hanno denunciato sette giovani stranieri per rissa e lesioni personali in concorso, a seguito di una violenta colluttazione avvenuta nelle scorse settimane all'interno dell'istituto di formazione Civiform.La rissa al centro di formazioneI. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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