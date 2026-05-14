Rissa con spranghe e coltelli al mercato coperto due giovani denunciati

Nella giornata di ieri, al mercato coperto, si è svolta una rissa tra due giovani tunisini, di 20 e 26 anni. Durante l'alterco sono state impiegate spranghe e coltelli, provocando lesioni personali aggravate. Dopo gli accertamenti, le forze dell’ordine hanno denunciato i due uomini alla Procura di Agrigento. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta o si sono verificati danni a terzi. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Rissa e lesioni personali aggravate. E' per queste ipotesi di reato che due tunisini, uno di 20 e l'altro di 26 anni, sono stati denunciati alla Procura di Agrigento. A farlo sono stati i carabinieri di Aragona, coloro che si sono occupati delle indagini su quanto è avvenuto lunedì sera nella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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