Un violento scontro tra circa trenta persone si è verificato nel centro città, coinvolgendo l'uso di spranghe e bastoni. Le autorità hanno fatto intervenire diverse pattuglie per cercare di contenere la lite, ma non è chiaro come alcuni partecipanti siano riusciti a sfuggire al controllo delle forze dell’ordine. Le persone coinvolte appartengono a gruppi non ancora identificati, e al momento si stanno cercando dettagli sulle cause che hanno portato a questa rissa.

? Domande chiave Come sono riusciti i partecipanti a sfuggire al perimetro delle pattuglie?. Chi sono i gruppi coinvolti che hanno scatenato lo scontro?. Quali video stanno analizzando le forze dell'ordine per identificare i responsabili?. Perché la zona di piazza Garibaldi è diventata un punto critico?.? In Breve Scontro avvenuto giovedì 21 maggio tra piazza Garibaldi e via Pascoli.. Intervento di tre volanti, due mezzi locali e una pattuglia carabinieri.. Residenti lamentano frequenti aggressioni e degrado nelle zone limitrofe a via Rossetti.. Forze dell'ordine analizzano video e testimonianze per identificare i responsabili.. Almeno 30 persone sono coinvolte nella violenta rissa scoppiata alle 22:50 di ieri tra piazza Garibaldi e via Pascoli, dove l’uso di spranghe e bastoni ha trasformato il centro in un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore in centro: 30 persone in rissa con spranghe e bastoni

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