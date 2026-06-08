Una delegazione marocchina è in visita in Italia per discutere di risorse idriche e sicurezza delle dighe. L'incontro si svolge presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale e si concentra su questioni legate alla gestione delle acque e alla tutela delle infrastrutture idriche. La visita fa parte di un programma di scambio tra i due paesi, con l’obiettivo di condividere competenze e strategie in materia di sicurezza e gestione delle risorse idriche.

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Prende il via oggi, presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale (Aubac), una settimana di lavoro che porta a Roma una delegazione governativa di alto livello del Regno del Marocco, per uno study tour tecnico-istituzionale dedicato alla sicurezza delle dighe, alla gestione dei sedimenti negli invasi, al controllo dell'erosione dei bacini e alla governance integrata delle risorse idriche. La missione, organizzata da Aubac in stretto coordinamento con il World Bank Morocco Office, con il Ministère de l'Équipement et de l'Eau del Regno del Marocco e con... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Iltempo.it - Risorse idriche e sicurezza dighe, delegazione Marocco in missione in Italia ospite di Aubac

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

STAKEHOLDERS ASSESS PROPOSED PURROS DAM SITE - nbc

Notizie e thread social correlati

Sicurezza e gestione integrata delle risorse idriche e energeticheDurante un incontro organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Imprenditori, si è discusso di sicurezza e gestione delle risorse idriche ed...

Anbi prevede un’estate torrida e chiede alla politica di darsi da fare per mettere in sicurezza le risorse idricheL’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica ha annunciato che l’estate in arrivo sarà caratterizzata da temperature molto elevate, prevedendo...

Temi più discussi: L’ONU: entro il 2030 l’intelligenza artificiale berrà acqua quanto 1,3 miliardi di persone; Risorse idriche in Veneto: Adige sotto il valore minimo mai registrato in questo periodo; Montagna, al via la stagione estiva dei rifugi: Cime sempre più popolate, ma serve più rispetto per la natura; I deputati europei chiedono un’azione più forte dell’UE contro l’uso dell’acqua come arma.

Se abbiamo leggi contro la privatizzazione delle industrie della sicurezza nazionale, significa che il governo è abbastanza stupido da pensare che l'acqua NON sia una questione di sicurezza nazionale? reddit

Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Molise insieme sulle risorse idriche per l’agricoltura Incontro nei giorni scorsiL’incontro ha rappresentato un’importante occasione per ribadire la comune volontà di rafforzare il rapporto tra il mondo agricolo e il sistema delle Autorità di Bacino, in una fase storica in cui la ... noinotizie.it

Commissione Ue: una strategia per migliorare la sicurezza idrica per persone, economia e ambiente. Von der Leyen, l’acqua è vitaOggi la Commissione ha adottato la strategia europea per la resilienza idrica, che mira a ripristinare e proteggere il ciclo dell’acqua, garantire acqua pulita e a prezzi accessibili per tutti e ... agensir.it