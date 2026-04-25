Sicurezza e gestione integrata delle risorse idriche e energetiche

Durante un incontro organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Imprenditori, si è discusso di sicurezza e gestione delle risorse idriche ed energetiche. I partecipanti hanno analizzato le sfide legate alla distribuzione e al consumo di acqua ed energia, evidenziando le misure adottate a livello nazionale. Sono stati presentati dati aggiornati sulla disponibilità delle risorse e sulle strategie di tutela. L'incontro ha visto coinvolti rappresentanti di enti pubblici e privati.

(Adnkronos) – Durante il recente confronto promosso da ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), dallo studio Agnoli Law e dalla Fondazione Italiana per lo Sviluppo Strategico svoltosi a Roma presso lo spazio "David Sassoli", esponenti del Governo, del Parlamento Europeo e vertici societari si sono riuniti per analizzare le sfide connesse al cambiamento climatico e l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La discussione ha evidenziato come la sicurezza nazionale sia strettamente legata a una governance integrata, capace di superare la gestione compartimentata delle utility. La gestione del cambiamento climatico richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga sia la ricostruzione territoriale sia l'efficienza industriale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sicurezza Energetica, Competitività Industriale e Fabbisogno Irriguo: Un Approccio Integrato

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