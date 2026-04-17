Anbi prevede un’estate torrida e chiede alla politica di darsi da fare per mettere in sicurezza le risorse idriche

L’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica ha annunciato che l’estate in arrivo sarà caratterizzata da temperature molto elevate, prevedendo una stagione torrida. La richiesta al governo è quella di intervenire rapidamente per tutelare le risorse idriche, in risposta alle crescenti difficoltà legate alla scarsità d’acqua. Con il cambiamento climatico in corso, le previsioni indicano che i mesi caldi potrebbero portare sfide significative per l’approvvigionamento idrico.

Davanti a un cambiamento climatico che procede spedito e pressoché incontrastato, c’è da attendersi un’estate complicata. A dirlo chiaramente è Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), che sottolinea come il meteo di questi giorni continui a fare le bizze. Proseguono infatti le forti piogge al Mezzogiorno e sulle isole, mentre all’orizzonte si teme il ritorno di El Niño che, come osservato negli anni più recenti, potrebbe favorire l’alta pressione africana durante l’estate, con conseguenti ondate di calore, siccità e temperature molto al di sopra della media stagionale.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Anbi prevede un’estate torrida e chiede alla politica di darsi da fare per mettere in sicurezza le risorse idriche Notizie correlate Dal secco all’alluvione in tre giorni: ANBI striglia la politica e chiede un cambio di passo per arginare il cambiamento climaticoDopo il medicane Harry, ANBI rilancia: servono nuove infrastrutture e una vera cultura della prevenzione per affrontare eventi estremi. Sicurezza idraulica: Vecchiano chiede alla Regione risorse per il Rio RotinaVecchiano (PI), 18 febbraio 2026 – Un appello alla Regione Toscana da parte del Comune di Vecchiano per chiedere un nuovo finanziamento in tema di...