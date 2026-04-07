Allerta incendi nel Comasco | fuochi accesi nella Spina Verde nonostante il rischio alto

Nella mattinata di lunedì 7 aprile, è stata segnalata un’attività di fuoco nella zona del Parco delle Rimembranze, all’interno della Spina Verde, nel territorio di Como. Nonostante il livello di rischio incendi fosse elevato, sono stati appiccati dei fuochi nella zona. La presenza di fiamme in questa area naturale ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno cercato di contenere il fenomeno.

La segnalazione arriva dalla Spina Verde, a Como, nella mattinata di oggi, lunedì 7 aprile, in particolare nella zona del Parco delle Rimembranze. Intorno alle 10.40 un lettore ha riferito la presenza di un fuoco non del tutto spento, documentando la scena con alcune fotografie. Dalle immagini si nota cenere ancora evidente e legna utilizzata di recente, all’interno di un’area attrezzata per focolari. Non risultano segni di propagazione nell’area circostante. Chi ha effettuato la segnalazione ha parlato comunque di “fuoco attivo” e ha riferito di aver contattato i soccorsi per un intervento. Un episodio che si inserisce in una giornata già classificata a rischio elevato per gli incendi boschivi. 🔗 Leggi su Quicomo.it Allerta incendi in Lombardia a Pasqua: rischio alto nel Comasco, scattano i divietiTemperature in aumento, vegetazione secca e rischio roghi elevato sulla fascia prealpina: coinvolta anche Como e provincia. Scatta l'allerta per vento forte: rischio incendi molto altoDoppio bollettino diramato da Regione Lombardia a causa dell'instabilità meteorologica. Allerta incendi nel Comasco: fuochi accesi nella Spina Verde nonostante il rischio altoLa segnalazione: fuoco acceso nella Spina Verde nella mattinata del 7 aprile, in una giornata a rischio incendi elevato ... quicomo.it Allerta per gli incendi dei boschi nelle prealpi comasche: attenzione a chi va a fare gite o escursioni nel giorno di PasquettaLa Protezione civile avverte: condizioni ideali per favorire il diffondersi di roghi. Massima attenzione per la giornata di domani, previsto un afflusso di persone importante sul territorio ... ciaocomo.it