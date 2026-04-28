Piacenza sicurezza a rischio | solo un nuovo agente per le volanti

A Piacenza, il sindacato di polizia ha segnalato che tra i 26 agenti arrivati, solo uno è stato assegnato alle volanti. Questa distribuzione del personale riduce la presenza costante sul territorio e limita i servizi mobili della polizia. La carenza di agenti disponibili per le pattuglie può influire sulla copertura e sulla sicurezza nelle aree cittadine. La questione viene evidenziata come una criticità dalla rappresentanza sindacale.

? Cosa sapere Il Siap segnala un solo nuovo agente per le volanti su 26 arrivati a Piacenza.. La distribuzione del personale limita il presidio costante del territorio e i servizi mobili.. Sandro Chiaravalloti, segretario del Siap di Piacenza, ha lanciato un grido di protesta contro la gestione dei nuovi rinforzi in questura, segnalando che su 26 operatori appena arrivati, soltanto uno è stato destinato al servizio delle volanti. La questione tocca il cuore della sicurezza urbana piacentina, trasformando una promessa politica in una realtà organizzativa che lascia scoperti i servizi più sensibili. Nonostante le visite sul territorio di Piantedosi, del Capo della Polizia Pisani e del Sottosegretario agli Interni Molteni, l’attuazione dei trasferimenti di agenti e ispettori sembra aver preso una direzione inaspettata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, sicurezza a rischio: solo un nuovo agente per le volanti Notizie correlate «Non solo droga, a Piacenza l'alcol è la vera dipendenza. I più giovani? A rischio con il gaming on line»La fotografia aggiornata del mondo delle dipendenze a Piacenza: l'età della sperimentazione si abbassa e cambiano le modalità di assunzione. Leggi anche: Cina: addio ai volanti a cloche dal 2027, rivoluzione sicurezza auto Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Piacenza, Convegno Le dimensioni della responsabilità medica. Diritto, pratica clinica e gestione del rischio; Piacenza, tre denunce per guida in stato di ebbrezza e patenti ritirate; Più persone in carcere non significa più sicurezza 230 pene alternative alle Novate; Lavoratore travolto dal treno: il Comune ordina interventi sulla sicurezza dei binari. Aumentano gli infortuni sul lavoro, serve formazione e cultura del rischioAl febbraio 2026, i dati Inail evidenziano un aumento degli infortuni sul lavoro (+2,4%, 63.112 denunce, al netto degli studenti) rispetto allo stesso ... piacenzasera.it Anche a Piacenza e Monticelli si celebra il Primo Maggio - facebook.com facebook Un incontro-evento per spiegare ai giovani chi era Giorgio #Armani: si terrà a #Piacenza il 23 maggio. E alla fine verrà realizzato anche un murale dedicato allo stilista. #moda x.com