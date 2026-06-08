Rischia di annegare nel Fibbio ragazzo ripescato e portato in ospedale

Alle 18.30 del 8 giugno, i soccorsi sono intervenuti nel torrente Fibbio per un ragazzo in pericolo di annegamento. Il giovane è stato ripescato dalle acque e trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause dell'incidente. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata.

Intorno alle 18.30 di oggi, 8 giugno, i servizi di emergenza sono intervenuti tempestivamente a causa del rischio di annegamento di un ragazzo, individuato nelle acque del torrente Fibbio.La macchina dei soccorsi si è attivata ed è riuscita a recuperare il giovane all'altezza di Via Cengia a San. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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