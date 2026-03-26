A Milano, un uomo è rimasto aggrappato all’argine di un canale dopo aver scivolato dentro. La corrente lo ha trascinato e ha rischiato di essere risucchiato. Un passante ha notato la scena e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno salvato in extremis, portandolo in salvo.

È successo lungo il canale scolmatore dell'Olona, al confine con Figino. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia a e la Locale Era aggrappato sull’argine del canale. Ha rischiato di essere risucchiato e trascinato via dalla corrente, ma è stato notato da un passante. E fortunatamente è stato salvato. Tutto è successo intorno alle 9, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Stando a una prima ricostruzione pare che l’uomo, per cause ancora da accertare, sia scivolato all’interno del canale artificiale. Una volta in acqua ha cercato di guadagnare la riva, rimanendo intrappolato all’interno del corso d’acqua. È stato un passante ad accorgersi della presenza del 63enne e a lanciare l’allarme. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Dramma sfiorato a Milano, scivola nel canale e rischia di annegare: salvato "in extremis"

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