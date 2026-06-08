Riparte il ' Bar Sport' di Ghezzano con la nuova gestione
Il 'Bar Sport' di Ghezzano, aperto dal 1977, riapre con una nuova gestione. I giovani imprenditori Alessio Cappellini e Giulia Laporta hanno preso in mano il locale sulla via provinciale Calcesana 160. La riapertura è avvenuta dopo un periodo di chiusura, con l’obiettivo di rilanciare il punto di ritrovo storico del quartiere. La nuova gestione ha avviato attività di riqualificazione e rinnovo degli spazi interni.
Il locale storico 'Bar Sport' sulla via provinciale Calcesana 160 a Ghezzano, nato nel 1977, riparte con una nuova gestione firmata dai giovani imprenditori Alessio Cappellini e Giulia Laporta. Il taglio del nastro è stato salutato alla presenza del responsabile sindacale e della referente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Lo storico Bar Sport di Ghezzano riparte con una nuova gestione Comincia un nuovo capitolo per il locale che ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni, oggi guidato dai giovani imprenditori Alessio Cappellini e Maria Giulia Laporta In facebook
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