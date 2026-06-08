Riparte il ' Bar Sport' di Ghezzano con la nuova gestione

Il 'Bar Sport' di Ghezzano, aperto dal 1977, riapre con una nuova gestione. I giovani imprenditori Alessio Cappellini e Giulia Laporta hanno preso in mano il locale sulla via provinciale Calcesana 160. La riapertura è avvenuta dopo un periodo di chiusura, con l’obiettivo di rilanciare il punto di ritrovo storico del quartiere. La nuova gestione ha avviato attività di riqualificazione e rinnovo degli spazi interni.

Il locale storico 'Bar Sport' sulla via provinciale Calcesana 160 a Ghezzano, nato nel 1977, riparte con una nuova gestione firmata dai giovani imprenditori Alessio Cappellini e Giulia Laporta. Il taglio del nastro è stato salutato alla presenza del responsabile sindacale e della referente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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