Rinnovato nel look e nella gestione | in via Galilei il bar riapre con una nuova veste

In via Galilei, il locale che ospita l'Effè Cafè ha riaperto dopo lavori di ristrutturazione. La nuova gestione è affidata a una titolare diversa, Francesca Nicole Pagano, che ha avviato un restyling degli ambienti. Sono stati aggiunti tavolini nell’area interna, rendendo il locale più accogliente per i clienti. La riapertura si è accompagnata a un cambio di look e di gestione.