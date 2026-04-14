Rinnovato nel look e nella gestione | in via Galilei il bar riapre con una nuova veste
In via Galilei, il locale che ospita l'Effè Cafè ha riaperto dopo lavori di ristrutturazione. La nuova gestione è affidata a una titolare diversa, Francesca Nicole Pagano, che ha avviato un restyling degli ambienti. Sono stati aggiunti tavolini nell’area interna, rendendo il locale più accogliente per i clienti. La riapertura si è accompagnata a un cambio di look e di gestione.
L'Effè Cafè di via Galilei cambia look e si rinnova grazie all'ingresso di una nuova titolare. Francesca Nicole Pagano ha inaugurato la nuova veste del bar che è stato ristrutturato negli ambienti per offrire ai clienti un locale più accogliente anche grazie ai tavolini ora presenti nell'area.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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