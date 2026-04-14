Pomarance il Bar Sport cambia gestione | il 23enne Giulio Nanni si tuffa nella nuova avventura
A Pomarance, il Bar Sport, punto di ritrovo storico nel centro del paese, cambia proprietà. La gestione passerà a Giulio Nanni, un giovane di 23 anni residente nella zona. L'inaugurazione della nuova versione del locale segna l'inizio di una fase diversa, con Nanni che si prepara a guidare l’attività. La data di apertura ufficiale è fissata per il 23 del mese.
Il Bar Sport, storico punto di riferimento nel centro di Pomarance, inaugura una nuova fase della sua attività con il passaggio di gestione a Giulio Nanni, 23enne del paese. Una notizia accolta con entusiasmo dall’intera comunità, che vede in questo passaggio un segnale positivo di rinnovamento e.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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