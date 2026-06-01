Da Modigliana a Pinarella in bus con l' Auser | riprende la tradizionale iniziativa estiva Monti e mare

Un autobus organizzato dall’Auser riprende il viaggio da Modigliana a Pinarella, segnando la ripresa dell’estiva iniziativa “Monti e mare”. Da anni, questa iniziativa permette ai residenti delle zone collinari di raggiungere la costa senza dover usare mezzi propri. L’autobus parte con l’obiettivo di offrire un collegamento gratuito, facilitando l’accesso alle spiagge per chi non dispone di alternative di trasporto.

Com’è ormai tradizione da anni, con l’arrivo dell’estate riparte anche l’iniziativa “Monti e mare”, organizzata da Auser Forlì e destinata ai residenti nelle località appenniniche: una bella opportunità per le persone che altrimenti non avrebbero mezzi logistici per recarsi nelle località. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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