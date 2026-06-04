Predappio combatte la solitudine estiva | riparte il progetto Un giorno al mare per la terza età
Il progetto “Un giorno al mare” per la terza età riparte a Predappio, coinvolgendo anziani nella stagione estiva. L'iniziativa mira a offrire momenti di socializzazione e svago durante le ferie. È alla sua terza edizione e prevede gite organizzate verso località balneari. L’obiettivo è contrastare la solitudine tra gli over 65, offrendo loro opportunità di incontro e relax durante i mesi caldi. Le uscite saranno programmate nel rispetto delle normative vigenti.
Le ferie estive sono ormai alle porte, ma il bisogno di socializzazione di molti anziani non va in vacanza. Per questo, il Comitato per gli Anziani di Predappio promuove anche quest’anno il progetto “Un giorno al mare – Estate 2026”, che prevede un’uscita settimanale a Cesenatico, nella giornata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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