Predappio combatte la solitudine estiva | riparte il progetto Un giorno al mare per la terza età

Da forlitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il progetto “Un giorno al mare” per la terza età riparte a Predappio, coinvolgendo anziani nella stagione estiva. L'iniziativa mira a offrire momenti di socializzazione e svago durante le ferie. È alla sua terza edizione e prevede gite organizzate verso località balneari. L’obiettivo è contrastare la solitudine tra gli over 65, offrendo loro opportunità di incontro e relax durante i mesi caldi. Le uscite saranno programmate nel rispetto delle normative vigenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le ferie estive sono ormai alle porte, ma il bisogno di socializzazione di molti anziani non va in vacanza. Per questo, il Comitato per gli Anziani di Predappio promuove anche quest’anno il progetto “Un giorno al mare – Estate 2026”, che prevede un’uscita settimanale a Cesenatico, nella giornata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Call a boomer”, la cabina telefonica che combatte la solitudine: alzi la cornetta a Boston e parli con un anziano in Nevada

Anti età e anti macchie, il siero viso all’acido ialuronico che combatte i segni dell’età è il mai più senza della skincare over 40Con l'avanzare dell'età, i segni sul viso, come le macchie e le linee sottili, possono diventare più visibili.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web