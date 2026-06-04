Predappio combatte la solitudine estiva | riparte il progetto Un giorno al mare per la terza età

Notizia in breve

Il progetto “Un giorno al mare” per la terza età riparte a Predappio, coinvolgendo anziani nella stagione estiva. L'iniziativa mira a offrire momenti di socializzazione e svago durante le ferie. È alla sua terza edizione e prevede gite organizzate verso località balneari. L’obiettivo è contrastare la solitudine tra gli over 65, offrendo loro opportunità di incontro e relax durante i mesi caldi. Le uscite saranno programmate nel rispetto delle normative vigenti.