Rinnovabili | via libera a 23 miliardi per la nuova energia green
Il governo ha approvato un investimento di 23 miliardi di euro nelle energie rinnovabili. Il finanziamento mira a sostenere progetti di energia verde. L’obiettivo è aumentare la produzione di energia pulita e ridurre le emissioni. È previsto un meccanismo di contratti bidirezionali per tutelare i consumatori, anche se i dettagli ancora non sono stati definiti. La misura riguarda principalmente impianti e infrastrutture dedicate alle fonti rinnovabili.
Come funzionerà il meccanismo dei contratti bidirezionali per proteggere i consumatori?. Quali tecnologie specifiche riceveranno la quota maggiore di questi fondi?. Come cambierà la rete elettrica nazionale per gestire 37 gigawatt extra?. Perché questo piano di aiuti richiede una gestione del debito ventennale?.? In Breve Obiettivo produzione di 37,15 gigawatt di nuova potenza elettrica.. Incremento della capacità rinnovabile nazionale pari al 48% attuale.. Contratti bidirezionali per differenza con durata ventennale per gli investitori.. Finanziamenti per solare, eolico, idroelettrico e impianti a biogas.. 23 miliardi di euro per l’energia italiana: i dettagli del nuovo regime di aiuti europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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