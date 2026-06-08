Rinnovabili | via libera a 23 miliardi per la nuova energia green

Notizia in breve

Il governo ha approvato un investimento di 23 miliardi di euro nelle energie rinnovabili. Il finanziamento mira a sostenere progetti di energia verde. L’obiettivo è aumentare la produzione di energia pulita e ridurre le emissioni. È previsto un meccanismo di contratti bidirezionali per tutelare i consumatori, anche se i dettagli ancora non sono stati definiti. La misura riguarda principalmente impianti e infrastrutture dedicate alle fonti rinnovabili.