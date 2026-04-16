Il governo del Nuovo Galles del Sud ha firmato un accordo da 1,9 miliardi di dollari con Snowy Energy per rifornire l’intero sistema di trasporti pubblici statale con energia proveniente da fonti rinnovabili. La decisione riguarda bus e treni, che saranno alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili. L’accordo mira a rendere più sostenibile il settore dei trasporti pubblici e a ridurre le emissioni di gas serra.

Il governo del Nuovo Galles del Sud ha siglato un accordo da 1,9 miliardi di dollari con Snowy Energy per alimentare l’intero sistema di trasporti pubblici statale esclusivamente con fonti. Il contratto, che coprirà i servizi di autobus, treni e tram elettrici, entrerà in vigore a luglio 2027 e avrà una durata di sette anni, estendendosi fino al 2034. L’operazione mira a integrare la domanda energetica di Transport for NSW con la produzione di energia eolica, solare e idroelettrica attraverso un sistema di certificati finanziari tracciabili. Secondo Dennis Barnes, massimo responsabile di Snowy Hydro, questa modalità garantisce che il consumo sia accoppiato alla produzione di energia pulita nel network, pur non rappresentando una connessione fisica diretta tra le infrastrutture.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trasporti green: accordo da 1,9 miliardi per bus e treni 100% rinnovabili

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