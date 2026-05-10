Le rinnovabili non bastano il paradosso del clima che mette in crisi l’energia green

Recenti sviluppi internazionali hanno portato a un aumento dell’interesse verso le energie rinnovabili e le auto elettriche, anche se alcune analisi evidenziano come queste fonti non siano sufficienti da sole per affrontare i cambiamenti climatici. La guerra contro l’Iran ha aperto nuovi scenari geopolitici e energetici, spingendo alcuni paesi a puntare maggiormente sulle fonti alternative. Tuttavia, la complessità delle sfide climatiche richiede un quadro più ampio di interventi.

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E se le energie rinnovabili non fossero la soluzione per contrastare il cambiamento climatico? La guerra contro l’Iran ha aperto una serie di scenari che in qualche modo sono anche positivi, come la corsa alle fonti rinnovabili e alle auto elettriche. Però le energie rinnovabili potrebbero non essere la panacea per tutte le crisi e la loro efficacia deve essere ancora messa alla prova. Il paradosso viene presentato da diversi esperti, come la fondatrice di Wfy24.com, piattaforma che analizza i dati meteorologici e le tendenze della volatilità climatica. Secondo Ioanna Vergini è un errore pensare che il cambiamento climatico porti “più sole” e che questo equivalga sempre a “più energia”.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Le rinnovabili non bastano, il paradosso del clima che mette in crisi l’energia green ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Energia, Borchia: «Nucleare e rinnovabili non bastano per soddisfare le manifatture europee»Lo ha detto il capo delegazione della Lega al Parlamento europeo Paolo Borchia in un'intervista a margine della plenaria di Strasburgo. Energia, l’UE accelera su rinnovabili e nucleare per evitare nuove crisi delle bollette. Von der Leyen: “Un errore interrompere Green Deal”Ogni crisi geopolitica che coinvolge i grandi produttori di energia rischia di trasformarsi in uno shock per le bollette europee. Argomenti più discussi: Confapi Padova: le rinnovabili non bastano per soddisfare la domanda di energia; ENERGIA, GEOPOLITICA ED EUROPA L’APPELLO DELLE IMPRESE DI CONFAPI PADOVA: LE RINNOVABILI NON BASTANO, L’ITALIA HA BISOGNO DEL NUCLEARE DI NUOVA GENERAZIONE; Energia, Iaccarino (Enel): in Italia 40% energia elettrica deriva da gas, abbiamo quota importante rinnovabili.; Illuminante, necessaria, stimolante: le voci degli studenti a Energia Europa.