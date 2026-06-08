Rinnovabili in Sardegna | la Consulta decide sul blocco degli impianti

La Corte costituzionale ha deciso di sospendere gli effetti della legge regionale 31 del 2025 in Sardegna, che riguardava i progetti di impianti eolici. La decisione riguarda i cantieri già avviati, che si trovano in una situazione di incertezza legale. Lo Stato ha contestato la normativa regionale, ritenendola incompatibile con le norme nazionali sulle fonti rinnovabili. La sospensione si applica fino a eventuale pronuncia definitiva sulla questione.

Cosa cambierà per i cantieri eolici già avviati in Sardegna?. Perché lo Stato contesta la nuova legge regionale 31 del 2025?. Come influirà la sentenza della Consulta sugli investimenti energetici nell'Isola?. Chi deciderà se la Sardegna può bloccare le nuove autorizzazioni?.? In Breve Ricorso dello Stato contro la legge regionale 31 del 2025. Giudice Buscema relatore per l'udienza pubblica sulla normativa sarda. Difesa regionale affidata agli avvocati Pani, Parisi e Isola. Precedente blocco di 18 mesi tramite legge regionale 5 del 2024.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del PIL sardo riflette le incertezze sul futuro degli investimenti nelle rinnovabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Incentivi per le vecchie e per le nuove #rinnovabili pagati da tutto il Paese in bolletta... mentre i benefici (Pzonale basso) rimarrebbero in Calabria... mi ricorda il report 'Sardegna 100% rinnovabili' []. Poi d'accordo che i prezzi zonali si dovrebbero a rigore app x.com

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