In Sardegna, il 99% del territorio è bloccato, impedendo la realizzazione di impianti fotovoltaici. Mentre sono consentite fabbriche di armi, le autorizzazioni per i pannelli solari sono molto limitate. L’eolico offshore potrebbe ridurre l’impatto visivo sulla costa, ma anche questa soluzione incontra ostacoli. La regione si trova a dover affrontare restrizioni che rallentano lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Perché è possibile costruire fabbriche di armi ma non pannelli fotovoltaici?. Come può l'eolico offshore ridurre l'impatto visivo sulla costa sarda?. Quali sono i costi economici derivanti dalla moratoria di 18 mesi?. Chi sta usando la tutela del paesaggio per fini elettorali?.? In Breve Moratoria di 18 mesi sulle rinnovabili imposta dalla giunta Todde in Sardegna. Eolico offshore oltre 25 chilometri dalla costa per minimo impatto visivo. Asimmetria normativa permette fabbriche di armi ma blocca il 99% del territorio. Modello spagnolo dimostra riduzione bollette tramite tecnologie verdi senza nucleare. La Sardegna blocca il 99% del territorio contro le: l’analisi del danno economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, Bella: il blocco del 99% del territorio frena le rinnovabili

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