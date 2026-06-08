Rinasce la storica Scuola Calcio Bruscolotti | l' annuncio ufficiale via social

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La storica Scuola Calcio Bruscolotti riapre a San Giorgio a Cremano. L'annuncio è stato pubblicato nel fine settimana sulla pagina ufficiale dell’Asd Bruscolotti. La riapertura riguarda la sede storica, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità. Nessuna comunicazione è stata diffusa riguardo a nuovi corsi o programmi. La notizia è stata condivisa esclusivamente sui canali social dell’associazione.

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Rinasce a San Giorgio a Cremano la storica Scuola Calcio Bruscolotti. L'annuncio è arrivato nel corso del fine settimana via social sulla pagina ufficiale dell'Asd Bruscolotti.“Si va avanti, con le spalle larghe di chi ha scritto la storia, quella vera. Rinasce a San Giorgio la Scuola Calcio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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