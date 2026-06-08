Rinasce la storica Scuola Calcio Bruscolotti | l' annuncio ufficiale via social

Notizia in breve

La storica Scuola Calcio Bruscolotti riapre a San Giorgio a Cremano. L'annuncio è stato pubblicato nel fine settimana sulla pagina ufficiale dell’Asd Bruscolotti. La riapertura riguarda la sede storica, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità. Nessuna comunicazione è stata diffusa riguardo a nuovi corsi o programmi. La notizia è stata condivisa esclusivamente sui canali social dell’associazione.