Nella serata di domenica 3 maggio è stato annunciato sui social network che il Team Constantini di curling si dissolve, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. L'addio alla squadra arriva dopo un episodio di sfogo di una giocatrice, pubblicato recentemente su un quotidiano locale. Ora si parla di una possibile divisione, con due squadre distinte che potrebbero nascere dall'addio.

L’ annuncio era nell’aria, soprattutto dopo lo sfogo di Marta Lo Deserto al Corriere delle Alpi. Nella serata di domenica 3 maggio è arrivata l’ ufficialità. Il Team Constantini ha terminato la propria esperienza e si scioglie. La squadra che ha fatto le fortune del curling italiano femminile nell’ultimo quadriennio ha raggiunto il capolinea. La conferma è arrivata tramite un comunicato pubblicato sui profili social della compagine, ormai dissolta. “Dopo anni di impegno, crescita e momenti indimenticabili, la nostra squadra ha raggiunto traguardi straordinari – tra cui il punto più alto del curling femminile italiano e il ruolo di Vice Campionesse Europee.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, ufficiale la dissoluzione del Team Constantini. L’annuncio ufficiale sui social network. Ora due squadre diverse?

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