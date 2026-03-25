Mohamed Salah ha comunicato tramite un video sui social che lascerà il Liverpool a fine stagione. La decisione è stata resa nota pubblicamente, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni aggiuntive. L’attaccante ha ufficialmente annunciato la separazione dal club, senza specificare i motivi o i piani futuri. La notizia ha attirato l’attenzione dei media sportivi e dei tifosi.

Nella giornata di ieri Mohamed Salah ha annunciato, con un video pubblicato sul proprio profilo social, l’addio al Liverpool a fine stagione. Assoluto protagonista della storia recente dei Reds, con il club della città dei Beatles in 9 anni ha praticamente vinto tutto, regalandosi la soddisfazione di vincere anche per 4 volte la scarpa d’oro della Premier League e diventando il terzo miglior marcatore della storia del Liverpool. L’esperienza inglese ha rappresentato per Salah la definitiva consacrazione, rendendolo uno dei migliori attaccanti al mondo, dopo una tappa fondamentale con la maglia della Roma. Salah alla Roma: statistiche, gol e il rapporto con Edin Dzeko. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Salah lascia il Liverpool: addio ufficiale e l’annuncio sui social

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