Rimini capitale del burlesque | con il festival 800 presenze nel segno della libertà espressiva

La seconda edizione del Rimini Cuore e Burlesque Festival si è conclusa con workshop a Riccione e un beach party al Chiringay. La manifestazione, dedicata all’arte del burlesque, è durata tre giorni e ha attirato circa 800 persone. La kermesse ha coinvolto diversi artisti e pubblico, promuovendo libertà espressiva e inclusione attraverso spettacoli e attività culturali.

Si è chiusa con i workshop a Riccione e il tradizionale beach party al Chiringay la seconda edizione del Rimini Cuore e Burlesque Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte del burlesque che per tre giorni ha trasformato Rimini in un crocevia di cultura, spettacolo, inclusione e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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