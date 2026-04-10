Il nuovo singolo di Over-J, intitolato “UN’ALTRA ME”, è stato pubblicato il 10 aprile 2026 e si può ascoltare su tutte le piattaforme digitali. L’artista, all’anagrafe Giovanna Balderi, esordisce con questa canzone che combina elementi di introspezione e libertà espressiva. È il primo brano inedito di Over-J, che segna il suo debutto nel panorama musicale.

Si intitola “UN’ALTRA ME” il primo inedito di Over-J, nome d’arte di Giovanna Balderi, disponibile dal 10 aprile 2026 su tutte le principali piattaforme digitali. Il brano è pubblicato dall’etichetta Sonos Music Records e distribuito da Virgin Music Group. Cantautrice e performer romana, Over-J si distingue per un percorso artistico autentico e trasversale: dalla formazione nella danza alle esperienze corali gospel, fino allo studio del canto, della recitazione e della dizione con la celebre musicista Nora Orlandi. Di recente è tornata a perfezionarsi, soprattutto sugli stili e le tecniche della musica afroamericana, grazie agli insegnamenti della cantante jazz salentina Elisabetta Guido, direttrice dell’Accademia Musicale “Art of Singing” e creatrice della community social dedicata alle tecniche di canto @artofsingingita. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “UN’ALTRA ME”, Over-J debutta con un brano tra introspezione e libertà espressiva

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