Fiorentina calendario nel segno della capitale | esordio con la Roma chiusura con la Lazio

La Fiorentina esordirà in casa contro la Roma e chiuderà in trasferta contro la Lazio nel campionato 20252026. Il calendario è stato reso noto con le prime gare e le ultime sfide della stagione. La sequenza delle partite si svolge principalmente nella capitale, con incontri tra le squadre di Roma e Lazio inclusi nel programma. La prima giornata vede i viola affrontare i giallorossi, mentre l’ultima si svolge in trasferta contro i biancocelesti.

FIRENZE – Prende ufficialmente forma la nuova stagione della Fiorentina con il sorteggio del calendario per il campionato 20252026. Un percorso lungo trentotto tappe che si preannuncia avvincente, ricco di fascino e con una distribuzione dei grandi match che costringerà i viola a farsi trovare pronti fin dai primissimi colpi di pedale della stagione. L’avvio del girone d’andata riserva subito un debutto da brividi per la squadra del presidente Commisso. La prima giornata, in programma il 23 agosto, vedrà infatti i gigliati impegnati nella sempre complicata trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Un battesimo del fuoco esterno a cui seguirà il debutto casalingo tra le mura amiche dello stadio Artemio Franchi il 30 agosto, quando a Firenze arriverà il Frosinone per la seconda giornata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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