Rilancio del commercio Confesercenti sposa la proposta di legge a tutela delle imprese di prossimità

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Confesercenti Ravenna-Cesena sostiene una proposta di legge nazionale che mira a tutelare le imprese di prossimità e favorire la rigenerazione urbana e commerciale. L’associazione invita imprenditori, cittadini e comunità locali a sostenere questa iniziativa, che si propone di rafforzare il ruolo delle attività commerciali di vicinato. La proposta punta a incentivare la riqualificazione delle aree commerciali e a sostenere le piccole imprese nelle zone centrali e periferiche.

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Nel tentativo di favorire un'inversione di rotta, Confesercenti Ravenna-Cesena invita imprenditori, cittadini e comunità locali a sostenere la proposta per la rigenerazione urbana e commerciale promossa a livello nazionale: un'iniziativa che punta a valorizzare e tutelare il ruolo delle imprese. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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