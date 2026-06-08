Rilancio del commercio Confesercenti sposa la proposta di legge a tutela delle imprese di prossimità

Confesercenti Ravenna-Cesena sostiene una proposta di legge nazionale che mira a tutelare le imprese di prossimità e favorire la rigenerazione urbana e commerciale. L’associazione invita imprenditori, cittadini e comunità locali a sostenere questa iniziativa, che si propone di rafforzare il ruolo delle attività commerciali di vicinato. La proposta punta a incentivare la riqualificazione delle aree commerciali e a sostenere le piccole imprese nelle zone centrali e periferiche.

Nel tentativo di favorire un'inversione di rotta, Confesercenti Ravenna-Cesena invita imprenditori, cittadini e comunità locali a sostenere la proposta per la rigenerazione urbana e commerciale promossa a livello nazionale: un'iniziativa che punta a valorizzare e tutelare il ruolo delle imprese. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Confesercenti Parma: Chittolini guida il rilancio del commercioConfesercenti Parma ha annunciato che Chittolini sarà alla guida di un progetto volto a rilanciare il commercio locale.

Rilancio dei centri storici e delle imprese, c'è la proposta di un progetto da 800mila euroL’amministrazione comunale ha presentato alla Regione un progetto dal valore di 800 mila euro dedicato al rilancio dei centri storici e delle imprese...

Temi più discussi: ZES di Prossimità, Tripodi sostiene la proposta di Confesercenti: Il rilancio del Sud passa da commercio, città e coesione sociale · ilreggino.it; Confesercenti, cambio al vertice. Fabbri è il nuovo presidente: Fermiamo la desertificazione; Confronto su sviluppo economico urbano, l’invito di Confesercenti ad Andrea Murari; Commercio al centro dell’agenda politica ad Avellino: l’appello di Confesercenti.

Confesercenti, Sabina Quarantini confermata presidente. Servono politiche per rilanciare il commercio urbanoSabina Quarantini resta alla guida della Confesercenti del Territorio Imolese. La conferma è arrivata dall’assemblea elettiva del 25 maggio, che ha rinnovato gli organismi dirigenti dell’associazione ... ilnuovodiario.com

Confesercenti, cambio al vertice. Fabbri è il nuovo presidente: Fermiamo la desertificazioneIeri l’assemblea dell’associazione. Focus sulle difficoltà del comparto e sul rilancio delle attività commerciali ... msn.com