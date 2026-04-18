L’amministrazione comunale ha presentato alla Regione un progetto dal valore di 800 mila euro dedicato al rilancio dei centri storici e delle imprese locali. Il progetto, intitolato “Tresignana, città di sogni e giardini”, riguarda i due hub urbani riconosciuti nel 2025, Tresigallo e Formignana. La candidatura mira a ottenere finanziamenti per interventi di valorizzazione e sviluppo di queste aree.

‘Tresignana, città di sogni e giardini’. È questo il nome del progetto che l’amministrazione comunale ha candidato alla Regione per accedere alle risorse previste destinate ai due hub urbani riconosciuti nel 2025 di Tresigallo e Formignana.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDopo mesi di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Progetto "Borghi in vetrina", enti e associazioni per il rilancio del commercio e la valorizzazione dei centri storiciIl “Distretto Diffuso del commercio bellezze d'Irpinia”, con Monteforte Irpino Comune capofila, punta su “Borghi in vetrina”, progetto che intende...

Saracinesche giù, la lenta agonia dei centri storici: “Servono politiche urbane per sostenere le imprese”Negli ultimi anni il tessuto commerciale delle città italiane sta attraversando una trasformazione profonda.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Rilancio dei centri storici e delle imprese, c'è la proposta di un progetto da 800mila euro; Borghi in vetrina, rete tra Enti e Associazioni per il rilancio del commercio e dei centri storici; Rigenerazione dei centri storici, a Fano il confronto con Regione Marche e Ordini professionali; Modica e il rilancio del centro storico, la proposta della Cna.

Centro storico, rilancio, mobilità e notte bianca, Confcommercio a confronto con l’assessore al commercioAlla riunione hanno partecipato per Confcommercio Livorno il responsabile sindacale Alessio Giovarruscio e il referente del Gruppo Centro Daniele Capecchi, e per il Gruppo Centro Storico la ... livornopress.it

Una ‘gift card’ per valorizzare il commercio locale e per rilanciare la competitività degli operatori del commercio e dei servizi del centro storico della cittàUna ‘gift card’ per valorizzare il commercio locale e per rilanciare la competitività degli operatori del commercio e dei servizi del centro storico della città. L’Amministrazione comunale sta portand ... farodiroma.it

Si torna al punto di partenza: tavolo in Regione, promesse di rilancio e il governatore che assicura impegno totale sulle Terme. Tradotto: rimettere mano al portafoglio pubblico per ricostruire ciò che anni fa era stato venduto come un peso. Conviene davvero - facebook.com facebook

#TEHAClub Da città più indebitata d’Italia a modello di rilancio: con il Patto per Napoli, abbiamo scelto una politica di crescita (non austerità), e ridotto di 1/3 il debito in 4 anni, riconquistando la credibilità della città @GaeManfredi x.com