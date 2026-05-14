Confesercenti Parma | Chittolini guida il rilancio del commercio

Confesercenti Parma ha annunciato che Chittolini sarà alla guida di un progetto volto a rilanciare il commercio locale. Uno dei principali obiettivi è istituire un nuovo presidio nel centro della città per contrastare il calo delle attività commerciali. Di recente, sono stati rilevati segnali di desertificazione commerciale, con molte botteghe chiuse negli ultimi mesi. Inoltre, si segnala una diminuzione di giovani sotto i 35 anni che scelgono di lavorare nel settore del commercio tradizionale.

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? Punti chiave Come può il nuovo presidio in centro fermare la desertificazione commerciale?. Perché i giovani sotto i 35 anni stanno abbandonando le botteghe?. Cosa farà la nuova presidenza per contrastare la forza del digitale?. Quali misure serviranno per proteggere i negozi storici di Parma?.? In Breve 7.011 imprese attive a Parma con 25,7% di presenza femminile e 15% straniera.. Calo del 25% di imprenditori sotto i 35 anni nell'ultimo decennio.. Nuovo presidio Confesercenti previsto nel centro storico per contrastare la desertificazione commerciale.. Premiati soci storici Paolo Borghi, i fratelli Cavazzini e Dario Bernardi.. Francesca Chittolini guida Confesercenti Parma per il prossimo quadriennio dopo l’elezione all’unanimità avvenuta il 7 maggio presso l’APE Parma Museo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Confesercenti Parma: Chittolini guida il rilancio del commercio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Confesercenti Parma, Francesca Chittolini rieletta presidenteSi è svolta nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, presso l'APE Parma Museo, l'Assemblea Elettiva di Confesercenti Parma, che ha confermato... Confesercenti Agrigento: Messina guida il rilancio contro la crisiVittorio Messina ottiene un nuovo incarico alla guida di Confesercenti Agrigento, venendo riconfermato all’unanimità durante l’assemblea provinciale...