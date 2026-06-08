Rieti piange Stefano Scarani | folla in Cattedrale per l’artista

Notizia in breve

A Rieti si è svolto un funerale con una grande partecipazione in Cattedrale per Stefano Scarani, artista locale. La cerimonia ha visto la presenza di molte persone, riflettendo l'affetto per l'artista. Scarani era conosciuto per aver integrato il design moderno con elementi della tradizione locale e per la passione per l'arte giapponese, che ha influenzato il suo stile. La sua figura ha lasciato un segno nel panorama artistico della zona.