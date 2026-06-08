Rieti piange Stefano Scarani | folla in Cattedrale per l’artista
A Rieti si è svolto un funerale con una grande partecipazione in Cattedrale per Stefano Scarani, artista locale. La cerimonia ha visto la presenza di molte persone, riflettendo l'affetto per l'artista. Scarani era conosciuto per aver integrato il design moderno con elementi della tradizione locale e per la passione per l'arte giapponese, che ha influenzato il suo stile. La sua figura ha lasciato un segno nel panorama artistico della zona.
Come ha saputo unire il design moderno alla tradizione locale? Quale passione per l'arte giapponese ha reso unico il suo lavoro? Perché la sua scomparsa crea un vuoto nel settore creativo regionale? Cosa lascerà come eredità culturale alla comunità di Rieti??? In Breve Decesso avvenuto il 5 giugno scorso all'età di 58 anni Specializzazione come maestro di bonsai tramite studio delle arti giapponesi Ultimo saluto celebrato nella Cattedrale di Santa Maria a Rieti Ricover . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: La città piange Stefano Scarani, maestro del design. Aveva 58 anni; Rieti ricorda Stefano Scarani: il cordoglio del sindaco Sinibaldi; Club Autostoriche Rieti e Associazione SuperAbilità il 6 giugno insieme per un evento di inclusione sociale; FB_IMG_1780741256983.
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