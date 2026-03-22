Bergamo piange Stefano Caglioni artista originale e fuori dagli schemi

Bergamo. È morto Stefano Caglioni, conosciuto come “ol Cagliù”, pittore bergamasco nato il 13 aprile 1950. Artista dal linguaggio originale e fuori dagli schemi, influenzato dall’arte moderna, proveniva da una famiglia con tradizione pittorica. Negli ultimi anni aveva vissuto in una struttura del Gleno e successivamente alla casa di riposo Santa Maria Ausiliatrice della Fondazione Carisma. La sua attività artistica si era interrotta dal 2010 per motivi di salute, ma aveva continuato a dipingere anche durante il ricovero. Nel corso della sua carriera gli erano state dedicate diverse mostre, tra cui quella del 1996 alla chiesa di Sant’Agostino e quella del 2000 al Quadriportico del Sentierone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Una selezione di notizie su Stefano Caglioni

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