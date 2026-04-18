Oggi in città si sono svolti i funerali di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni ucciso l’11 aprile scorso. La cattedrale era piena di persone che si sono raccolte in silenzio per rendere omaggio alla memoria del defunto. La cerimonia ha visto la presenza di familiari e amici, tutti intenti a salutare l’uomo che ha lasciato un segno nella comunità. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i residenti.

MASSA – Una folla commossa e silenziosa ha dato oggi (18 aprile) l’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso l’11 aprile scorso sotto gli occhi del figlio di 11 anni. La cattedrale di Massa è stata il centro di un abbraccio collettivo che ha coinvolto l’intera città, ferita da una tragedia definita da tutti come assurda. In segno di profondo cordoglio, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere esposte a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici. L’ingresso della bara in duomo è stato accompagnato dal rintocco delle campane e da un lungo, sentito applauso. All’interno della chiesa, gremita in ogni ordine di posto, si sono stretti attorno alla famiglia le autorità locali, i rappresentanti delle città vicine e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Folla in cattedrale per i funerali di Giacomo Bongiorni

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