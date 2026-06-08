Gli studenti hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione dell’82° anniversario del bombardamento nel Borgo. La celebrazione religiosa è stata guidata da un sacerdote, che ha officiato una messa in ricordo delle vittime. La commemorazione si è svolta in un’atmosfera di rispetto e raccoglimento, coinvolgendo anche la lettura di nomi e testimonianze. La manifestazione si è conclusa con un momento di silenzio.

Come hanno partecipato gli studenti alla commemorazione del Borgo?. Chi ha guidato la celebrazione religiosa per le vittime?. Perché il sindaco ha coinvolto le nuove generazioni in questo rito?. Quali istituzioni hanno collaborato per trasformare il lutto in coesione?.? In Breve Messa presieduta da Mons. Vito Piccinonna alle ore 18.30. Corteo verso il Monumento alle Vittime del 6 giugno. Partecipazione attiva degli studenti dell'Istituto comprensivo G. Pascoli. Collaborazione tra Comune, Associazione Rione Borgo e Parrocchia San Michele Arcangelo. Rieti ricorda l’82° anniversario del bombardamento al Borgo con una cerimonia tra fede e memoria storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti: memoria e fede per l’82° anniversario del bombardamento

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