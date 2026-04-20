Lanciano ricorda le vittime del bombardamento aereo a 82 anni da quel tragico 20 aprile FOTO

Oggi a Lanciano si è tenuta una cerimonia per ricordare le vittime del bombardamento aereo avvenuto 82 anni fa nel centro storico. La commemorazione si è svolta intorno alle 11, coinvolgendo cittadini e autorità locali. La giornata ha previsto momenti di raccoglimento e la lettura di testi dedicati a quanti persero la vita in quell’evento. La data segna un anniversario importante nel ricordo della città.

Lanciano ha celebrato oggi l'82° anniversario del bombardamento aereo del centro storico. Erano le 11.24 del 20 aprile 1944 quando gli stukas tedeschi sganciarono tre ordigni rispettivamente su piazza Plebiscito, lungo ccrso Trento e Trieste, presso l’odierno Palazzo degli Studi dove all'epoca vi.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Bombardamento del campanile, commosso ricordo delle vittime di quel 30 gennaio del 1945Il suono della sirena antiaerea, venerdì 30, ha rotto il silenzio nel centro di Copparo. Leggi anche: Bergamo ricorda le vittime del Covid: «Memoria e responsabilità collettiva» - Le foto Contenuti utili per approfondire Si parla di: Lanciano, 82° anniversario bombardamento aereo; Bombardamento di Lanciano, lunedì la cerimonia di commemorazione.